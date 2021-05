Grote brand in studentenflat in Den Bosch

In Den Bosch is vannacht een brand uitgebroken in een flat met studentenwoningen. Het vuur en de rook verspreidde zich snel, en daarom moesten 35 bewoners hun huis uit. Sommigen konden de trap niet meer gebruiken. Zij werden met een ladderwagen uit het gebouw gehaald.

Voor zover bekend, is er één iemand licht gewond geraakt. Iedereen is naar opvanglocaties gebracht. Wanneer ze weer naar huis kunnen, is niet bekend.

De brand is inmiddels geblust.