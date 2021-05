Op de Zaanse Schans kijken ze uit naar meer toeristen

Bijvoorbeeld Liona, zij woont op de Zaanse Schans. Dat is een plek waar normaal ieder jaar veel toeristen komen. Haar vader organiseert boottochten voor toeristen in het gebied.

Veel Nederlanders hopen dat ze deze zomer op vakantie kunnen naar het buitenland. Op toeristische plekken in Nederland hopen ze juist dat veel buitenlandse toeristen hierheen komen. Het was het afgelopen jaar natuurlijk erg rustig en ze kunnen niet wachten om weer mensen te ontvangen.

Ook andere ondernemers hopen dat er snel weer toeristen komen. Zoals mensen met een restaurant of een winkel met souvenirs. Veel toeristen komen normaal op de winkels met tulpen af.

De Zaanse Schans was in 2019 de meest populaire plek voor buitenlandse toeristen. Er kwamen toen zo'n 2,5 miljoen mensen naartoe.

Reageer op de stelling: Het is leuk als er weer meer toeristen naar Nederland komen.

Nu zijn in Nederland alleen nog mensen uit groene en gele gebieden welkom. Groene landen zijn de Caraïbische eilanden Saba en Sint Eustatius. En code geel geldt voor onder andere Aruba, Bonaire, Curaçao en Portugal.

Eerder maakten we deze video over het reisadvies voor vakanties in het buitenland: