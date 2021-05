In een fabriek in Hengelo is een grote brand uitgebroken. Bij het bedrijf wordt papier gerecycled. Al het papier dat in de hal ligt, staat in brand.

De brandweer probeert het vuur te blussen. Om genoeg bluswater te hebben, wordt water uit een kanaal gehaald.

Ramen dicht

De brand zorgt voor veel rook en stank. De brandweer adviseert inwoners van Hengelo om ramen en deuren dicht te doen.