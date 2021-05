Boswachter vindt bot van oerwolf uit de ijstijd

Een boswachter op Terschelling heeft een heel oud bot van een wolf gevonden. Hij geeft het bot niet aan een museum, maar zoekt er een mooi plekje voor in zijn huis.

Het gaat om het bot van een oerwolf. Dat dier liep tienduizenden jaren geleden rond in Nederland. Er was toen een ijstijd. In de volgende video leggen we uit wat dat precies is: