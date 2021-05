Rechters bekijken wrakstukken van vliegtuig MH17

Een groep rechters heeft van heel dichtbij de wrakstukken van vlucht MH17 bekeken. Het vliegtuig stortte bijna zeven jaar geleden neer nadat het was beschoten. Er kwamen ook veel Nederlanders om het leven. In een grote rechtszaak moeten rechters bepalen wie er schuldig is aan het neerhalen van het vliegtuig. Ze hebben daar een groot onderzoek naar laten doen. Ze wilden daar niet alleen over lezen, ze wilden vandaag ook de wrakstukken in het echt bekijken.

Wat is er gebeurd? Vlucht MH17 was op weg van Nederland naar Maleisië, met aan boord 298 mensen. Boven Oekraïne werd het vliegtuig uit de lucht geschoten door een raket. Het was op dat moment oorlog in dat gebied. Alle passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Er zaten 196 Nederlanders in het vliegtuig.