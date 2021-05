Duizenden Nederlanders trappen in nep-sms en raken geld kwijt

Die app kan vervolgens van alles op je telefoon doen. Zoals meekijken in de app van je bank. Ook verstuurt de app dure smsjes naar het buitenland, zonder dat je het weet.

In de sms staat dat er een pakket naar je onderweg is, met een link erbij. Als je op die link klikt, wordt er automatisch een app op je telefoon geinstalleerd.

Bij de politie komen steeds meer meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht. Dat gebeurde via een smsje dat afgelopen week naar veel mensen werd gestuurd. Misschien heb jij ook wel zo'n smsje gekregen.

De app waar het omgaat is alleen te installeren op Android-telefoons. Als je een Apple-telefoon hebt, is de kans erg klein dat er iets gebeurt als je op de link in de sms klikt.