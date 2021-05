Een kunstwerk van Banksy is in Nederland verkocht voor 380.000 euro. Op een veiling in Zwolle bood een Engelsman het meest voor het kunstwerk.

Het kunstwerk is het grootste werk dat Banksy tot nu toe op straat heeft gemaakt. Het moet een rat voorstellen. Evita ging deze week kijken in Zwolle, voordat het stuk werd verkocht. Hier kun je dat terugkijken: