Deskundigen: 'Meisjes én jongens moeten les krijgen over ongesteldheid'

Misschien ben je het al, misschien duurt het nog jaren voordat je het wordt, of misschien ben je een jongen en wordt je het helemaal nooit: ongesteld.

Volgens deskundigen wordt er op basisscholen niet genoeg over dit onderwerp gepraat. En als erover gepraat wordt, dan vaak alleen met de meisjes. Terwijl ook jongens er meer over zouden moeten weten, zeggen de deskundigen. Daarom willen ze dat er in groep 7 en 8 lesgegeven wordt over het onderwerp.