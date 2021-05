Corona-vaccin goedgekeurd voor kinderen in Europa

Het corona-vaccin van het merk Pfizer is ook veilig voor kinderen van 12 tot 15 jaar. Dat zeggen Europese medicijn-experts. Ze hebben het middel goedgekeurd. Dat betekent dat kinderen in Europa gevaccineerd mogen worden. Of dat ook gaat gebeuren bepalen alle landen zelf.

In de Verenigde Staten en Canada kunnen kinderen van 12 jaar en ouder al een corona-vaccin krijgen. In Duitsland willen ze er ook snel mee beginnen. Of dat ook in Nederland gaat gebeuren is nog niet bekend. Daar gaan deskundigen nog over praten.