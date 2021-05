Zeldzame vogel dood na botsing met windmolen

Een lammergier, dat is een soort roofvogel, werd deze week dood gevonden naast een windmolen. Hij is tegen de wieken aangevlogen.

De lammergier is een van de grootste vogels van Europa. Er leven er een paar in de Alpen. Heel soms komt er een even naar Nederland.

In Europa is de vogel dus heel zeldzaam. In Azië leven er meer lammergieren.