Het EK begint bijna, is er al oranje-koorts?

Bijna ieder WK of EK pakken veel Nederlanders flink uit. In straten, op pleinen en in supermarkten wordt alles oranje. Hoe is dat dit jaar?

Het EK voetbal begint op 11 juni en er zijn vier wedstrijden in Nederland. Oranje speelt de eerste EK-wedstrijd op 13 juni tegen Oekraïne. Die wedstrijd is in Amsterdam.

Volgens onderzoekers is de oranje-koorts dit jaar wat minder. Dat komt onder andere doordat mensen vanwege corona met andere dingen bezig zijn en omdat het Nederlands elftal de laatste tijd niet heel goed bezig is. Ze denken dat het oranje-gevoel pas vlak voor het EK losbarst. Hoe zit dat bij joe? Reageer op de poll: