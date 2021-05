Kinderen krijgen extra zwemles: 'Lang niet gedaan en dat kan gevaarlijk zijn'

Maandenlang waren zwembaden dicht. Zwemdeskundigen zijn daarom bang dat kinderen veel dingen zijn verleerd. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld als je deze zomer een duik neemt. Daarom worden in verschillende zwembaden opfriscursussen georganiseerd.

In het water geduwd

Dat gebeurt ook in zwembad Aquafit in Harreveld. De kinderen leren daar omgaan met situaties die je in een druk zwembad kan tegenkomen. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je per ongeluk in het water valt of erin wordt geduwd? Volgens de kinderen is het fijn om alles te oefenen.

