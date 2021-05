Mees bedacht een pumptrack-baan (en die werd ook echt gebouwd!)

Mees van 9 wilde graag kunnen BMX'en in zijn woonplaats Rheden. Daarom schreef hij een brief naar de burgemeester. Samen met zijn klas mocht hij een plan bedenken en nu is de pumptrack-baan ook echt gebouwd.

Opening

Olympisch medaillewinnaar Jelle van Gorkum kwam naar Rheden om de baan te openen. Mees is heel blij met het eindresultaat en veel andere kinderen uit Rheden ook.