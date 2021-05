Rolstoeltennisster Diede de Groot beantwoordt vragen van kinderen

Rolstoeltennisster Diede de Groot is pas 24 jaar en nu al de absolute nummer 1 van de wereld. Ze heeft alle Grand Slams al eens gewonnen. Dat zijn de belangrijkste tennistoernooien. En ze werd al drie keer wereldkampioen.

Verslaggever Milou bij Diede langs met jullie vragen. Zo vertelt Diede over hoe ze was als kind en hoe ze begon met tennissen. Je ziet het in de video hierboven!