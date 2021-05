Middelbare scholen mogen weer helemaal open

Maandenlang waren de middelbare scholen helemaal of voor een deel gesloten. Maar vanaf deze week kunnen veel scholieren weer vijf dagen per week naar school. De middelbare scholen mogen namelijk weer helemaal open.

Toch gaan niet alle middelbare scholen dit meteen doen. Pas vanaf 7 juni, volgende week dus, is dat verplicht. Sommige scholen hebben nog even tijd nodig om alles goed te regelen.

Testen

In de school hoeven leerlingen alleen afstand te houden van docenten en dus niet van elkaar. In de gangen moeten er nog wel mondkapjes gedragen worden. Ook krijgen leerlingen en leraren corona-testen waarmee ze zichzelf twee keer per week kunnen testen. Maar dit kan niet verplicht worden.

Stelling

Vanaf volgende moeten alle scholen dus weer helemaal open. Toch is niet iedereen het daarmee eens. Sommige scholen willen liever nog even dicht blijven, bijvoorbeeld omdat leraren het nog niet prettig vinden met corona.

Maar wat vind jij? Mag je scholen verplichten om weer open te gaan of niet? Reageer op onze stelling.