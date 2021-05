Grote storing op het spoor, treinen vallen uit

Door een grote storing rijden in vrijwel alle delen van het land geen treinen. Volgens treinbedrijf ProRail is er geen contact mogelijk met machinisten en daarom hebben ze alle treinen moeten stilleggen. Het bedrijf denkt dat het lang zal duren voordat alles is opgelost.

Door een storing in ons telefoniesysteem is het voor treinverkeersleiding niet mogelijk contact te krijgen met machinisten. Daarom hebben we moeten besluiten het treinverkeer stil te leggen. We zijn druk bezig het probleem zsm op te lossen. Check de reisplanner voor vertrek.