Deze tentoonstelling is bedacht door en voor kinderen

Alleen maar kijken en vooral nergens aankomen. Zo gaat het in veel musea. Maar niet alle kinderen vinden dat interessant. Daarom wilde een museum in Groningen het eens anders doen. Zij riepen de hulp in van dertig kinderen om een speciale tentoonstelling te maken.

Samen met echte kunstenaars bedachten ze hoe deze kindertentoonstelling eruit moest gaan zien. En inmiddels is alles klaar! Koningin Maxima komt de tentoonstelling vandaag officieel openen.

Aanraken

Het resultaat is een tentoonstelling met allemaal zogenoemde interactieve kunst. Je kan er dus niet alleen naar kijken, maar je mag het ook aanraken. Sterker nog, veel kunst reageert op wat de bezoeker doet. Zo is er een muur die van kleurt verandert als je hem aanraakt.

Stelling

Maar is zo'n tentoonstelling eigenlijk leuker dan een eentje waar je de kunstwerken alleen kunt bekijken? Laat het ons weten!