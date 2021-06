Explosie vernielt voordeur van huis

Bij een woning in Alphen aan den Rijn is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade aan een voordeur. Ook meerdere auto's zijn beschadigd.

Mensen uit de buurt schrokken rond 3:30 uur wakker van de knal. Daarna zagen ze iemand wegrennen. Hulpdiensten hebben bewoners van het huizenblok naar een andere plek gebracht.

Onderzoek

De politie weet nog niet wat er precies is ontploft. Ook is nog niet bekend of de bewoner van de woning thuis was tijdens de explosie. De straat is nog afgezet voor onderzoek.