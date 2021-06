'Water nog veel te koud om in te zwemmen'

Met het lekkere weer van de deze dagen, kan een frisse duik heel aantrekkelijk zijn. Maar volgens experts is zwemmen in natuurwater nu best gevaarlijk. Dat komt omdat het water erg koud is.

De reddingsbrigade ziet nog maar weinig mensen die de in zee willen, maar waarschuwen mensen die dat wel van plan zijn. Het zeewater is nu zo'n 12 graden. Als je dat niet gewend bent, kan dat best gevaarlijk zijn. Je kan bijvoorbeeld onderkoeld raken.

Oplossing

Ook op andere plekken, zoals in plassen en meren, is het water nog te koud. Dat probleem lost zichzelf uiteindelijk op. Experts verwachten dat het water over een maand meerdere graden is opgewarmd, waardoor je er beter in kan zwemmen. Zwemmen in een zwembad is natuurlijk wel veilig.