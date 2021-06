Eerste kuiken van arendskoppel in Biesbosch

Deze week is het eerste kuiken geboren in het nest van een koppel visarenden in de Biesbosch. De geboorte was live te zien via een webcam. Dat is nog nooit eerder zo vastgelegd.

Het kuiken kwam vanochtend om 08.04 uur uit het ei en lijkt helemaal gezond. In de video hierboven zie je drie vragen en antwoorden over de visarend.