'Kinderen in nood moeten maanden wachten op hulp'

Kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd, moeten vaak maanden wachten op hulp. Dat blijkt uit onderzoek van Het Vergeten Kind. Die stichting zet zich in voor kinderen die hulp nodig hebben.

Zit jij ergens mee - voor jezelf of voor iemand anders - of wil je er gewoon iets over kwijt? Dan kun je altijd met de Kindertelefoon bellen. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.