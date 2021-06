Jaimie: 'Lil Kleine heeft geen geweld gebruikt'

Lil Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes hebben een story op Insta geplaatst. Daarin reageren ze op wat er afgelopen dagen is gebeurd. Volgens hen worden er veel leugens verspreid. Bijvoorbeeld over dat Jorik, zo heet Lil Kleine in het echt, Jaimie zou hebben mishandeld. Jaimie zegt dat dat niet waar is.