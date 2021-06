Enorm legerkamp uit Tachtigjarige Oorlog ontdekt

In het Gelderse dorpje Spijk hebben onderzoekers een legerkamp opgegraven. Het kamp werd bijna 400 jaar geleden gebruikt door Nederlandse soldaten.

Zo'n 400 jaar geleden was Spanje de baas in wat toen de Nederlanden heette. Toen de Nederlanders niet langer een Spaanse koning wilden, kwamen ze in opstand. De strijd duurde 80 jaar en wordt daarom de Tachtigjarige oorlog genoemd.