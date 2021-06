Wow: Mammoettand uit Waddenzee gevist

De mammoet-slagtand is bijna 2,5 meter lang. Waarschijnlijk is het ding zo'n 50.000 jaar oud. Er worden vaker kiezen en botten van mammoeten gevonden. Een slagtand veel minder vaak.

Het is bijzonder dat de slagtand in de Waddenzee is gevonden, meestal worden ze gevonden in de Noordzee.