Illegale roofkatten uit appartement in Almere gehaald

Inspecteurs hebben drie caracals in beslag genomen. Dat zijn beschermde katachtigen met een pluim op hun oor. Je ziet er een hierboven.

De politie vond de dieren in een appartement in Almere. Het is niet toegestaan om zo'n roofdier als huisdier te houden. Daarom zijn ze meegenomen.

'Halve dierentuin'

De caracals waren niet de enige dieren in het appartement. Er woonden ook drie servals (ook een soort katachtigen), 13 gewone huiskatten, vogels, slangen en andere reptielen. Drukke boel dus.

Alle dieren worden onderzocht door dierenartsen. Als ze gezond zijn mogen ze terug naar de eigenaar, behalve de caracals. De eigenaar moet wel zijn appartement aanpassen zodat de dieren er beter kunnen leven en het er schoner is.