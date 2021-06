Opblaas-kunstenaar blij dat musea weer opengaan

Je kunt hem kennen van Wie is de Mol? of van zijn wereldberoemde opblaaskunstwerken: Florentijn Hofman. Hij maakt supergrote, opblaasbare dingen. Zoals deze badeend:

Florentijn heeft nu iets nieuws gemaakt. Weer iets opblaasbaars, maar deze keer kan het publiek er in.

Zaterdag gaan de musea weer open en Florentijn is daar heel blij mee. Zijn nieuwe kunstwerk is dan te zien in Schiedam.