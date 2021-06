Veel overlast door noodweer

In het zuiden en midden van Nederland heeft noodweer veel overlast veroorzaakt. Door de harde regen liepen straten onder water. Uit onder andere Eindhoven, Geldrop, Valkenswaard, Eersel, Bergeijk en Waalre komen beelden van ondergelopen straten. Ook de spoorbrug in Geldrop is onder water gelopen.

Sommige auto's kwamen vast te staan door het water: