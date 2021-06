Nederlandse kinderen en hun moeder opgehaald uit gevangenenkamp in Syrië

De vrouw en de drie kinderen zaten in een gevangenkamp in het noorden van Syrië. Daar zitten nog meer Nederlandse vrouwen vast.

De vrouwen zijn jaren geleden vertrokken naar Syrië en Irak, om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS. Sommigen namen hun kinderen vanuit Nederland mee. Anderen hebben daar kinderen gekregen.

Toen IS werd verslagen zijn de vrouwen en hun kinderen gevangen genomen en naar kampen in Syrië gebracht. Daar zijn de omstandigheden heel slecht. Er is te weinig eten en drinken en er zijn geen dokters.