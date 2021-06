Het gaat goed met wilde zwijnen, iets te goed zelfs

De grote zwijnenfamilies blijven niet alleen in het bos. Ze brengen ook regelmatig een bezoekje aan woonwijken. Dat merken ook kinderen die in de buurt van het bos wonen. Zoals Evy, Lotte en Fleur. Hun buurvrouw maakte deze week een filmpje van een zwijn in de tuin.

Het is een goed jaar voor wilde zwijnen in Nederland. Boswachters zien dat er dit jaar veel kleintjes zijn geboren op de Veluwe, waar veel wilde zwijnen leven.

Dat er veel zwijnen worden geboren komt door het weer. Het was in de winter niet heel koud en ook heeft het afgelopen tijd veel geregend. Daardoor kon het gras goed groeien en dat betekent genoeg eten.

Boswachter Bart geniet van de zwijnen, maar volgens hem zitten er ook nadelen aan. Zo gaan de zwijnen dus woonwijken in. Ook is het niet goed voor andere dieren als er te veel zwijnen zijn. In het gebied is plek voor ongeveer 300 zwijnen.