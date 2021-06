Visdeurbel gaat uit tot volgend seizoen

De deurbel voor vissen in de Oudegracht in Utrecht wordt offline gehaald. De deurbel was gemaakt zodat vissen makkelijker door de sluis konden zwemmen. Vissen willen naar de andere kant om eitjes te leggen.

Het seizoen om eitjes te leggen is nu voorbij en daarom is de bel niet meer nodig. Volgens de gemeente was de deurbel een groot succes en volgend jaar willen ze hem dan ook weer opnieuw aanzetten.