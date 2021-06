Leeuwen in Artis krijgen nieuw verblijf dankzij enorme donatie

De leeuwen in Artis krijgen een nieuw verblijf. Dat hebben ze te danken aan twee anonieme donateurs. Zij geven de dierentuin zoveel geld dat er een nieuwe plek voor de drie dieren gebouwd kan worden.

Eigenlijk zouden de leeuwen naar Frankrijk verhuizen. De dierentuin in Amsterdam had geen geld voor een nieuw verblijf en het oude was te klein. In Frankrijk zouden ze meer ruimte krijgen.

Maar de verhuizing ging uiteindelijk niet door. De Franse dierentuin wilde de leeuwen toch niet hebben.

Duurt nog even

Artis is blij met het gedoneerde geld. Het zal nog wel even duren voordat de leeuwen naar hun nieuwe plek kunnen. De bouw van het nieuwe verblijf is nog niet begonnen.