Reddingsbrigade test drones om mensen te redden

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gaat iets nieuws doen. Ze testen vandaag voor het eerst met drones. Ze hopen dat ze in de toekomst kinderen en volwassenen die tijdens het zwemmen of surfen in de problemen komen sneller kunnen opsporen en kunnen redden.

Daarom hebben we drie vragen en antwoorden over het reddingswerk. Je ziet het in de video hierboven!