Nog steeds veel plekken niet voor iedereen goed bereikbaar

Veel winkels en restaurants zijn bijvoorbeeld te krap of slecht toegankelijk. Ook merken ze dat mensen regelmatig naar ze staren of ongeduldig zijn. Deskundigen maken zich hier zorgen over, omdat mensen met een lichamelijke beperking hierdoor minder vaak op pad gaan.

Vijf jaar geleden is een afspraak gemaakt om meer te doen voor mensen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld door het voor hen makkelijker te maken om gebouwen of openbaar vervoer in te gaan. Nu blijkt uit het onderzoek dat dit nog te weinig is gelukt. Volgens de onderzoekers moeten de overheid, sportclubs en bedrijven meer doen.

Ook is het volgens de onderzoekers belangrijk dat mensen meer respect en begrip hebben voor elkaar.