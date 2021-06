Grote storing: wereldwijd websites offline

Websites uit verschillende landen hadden vanmiddag te maken met een storing. Onder andere de Amerikaanse nieuwssites CNN en The New York Times waren een uur niet of nauwelijks bereikbaar. Ook Franse en Britse nieuwssites hadden er last van. Mensen kregen op de websites een foutmelding te zien.

Servers

Het kwam waarschijnlijk door een storing bij een ander bedrijf, namelijk Fastly. Zij leveren servers aan, waardoor mensen makkelijk foto's, filmpjes en tekst op een site kunnen zien. Het bedrijf onderzoekt waar de storing vandaan komt en hoe ze het kunnen oplossen.

Ook Nederlandse nieuwssites leken last te hebben van de storing, zoals ook op de website van het Jeugdjournaal. Sommige filmpjes konden daardoor niet goed worden afgespeeld.