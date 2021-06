Advies: geef kwetsbare kinderen ook een corona-vaccinatie

Kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar mogen ook een corona-vaccinatie krijgen. Bijvoorbeeld als ze een ziekte hebben of om een andere reden een groot risico lopen om ernstig ziek te worden na een corona-besmetting. Dat adviseert de Gezondheidsraad, dat is een organisatie van wetenschappers die advies geven aan de overheid over corona.

Het gaat om het Pfizer-vaccin. Tot nu toe krijgen alleen volwassenen een vaccinatie. Volgens de wetenschappers is er nu ook genoeg bewijs dat het voor kinderen vanaf 12 jaar veilig is om een vaccinatie te krijgen. Het is nu nog een advies. Maar waarschijnlijk zal corona-minister Hugo de Jonge het advies snel overnemen.

Eerder zag je in het Jeugdjournaal Emma en Elise. Zij hebben allebei een ziekte waardoor ze veel risico lopen om ziek te worden van corona. Daarom willen ze graag een vaccinatie. In het filmpje hieronder vertellen ze erover:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.