Wie wordt kampioen kontje-knal?

Ezelen, kontje-kick of kontje-knal. Als je voetbalt ken je het waarschijnlijk wel. Als je verliest, moet je bukken en mogen de anderen keihard een bal tegen je billen schieten.

Zere billen

Best pijnlijk, maar vaak ook best grappig. In Nieuwleusen hebben ze er een wedstrijd van gemaakt: het kampioenschap kontje-knal. Lucas nam een kijkje bij het kampioenschap. Of hij zere billen heeft, zie je in de video hierboven!