Gedeeltelijke zonsverduistering te zien

Aan het eind van de ochtend is er een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. Dat is te zien als de maan tussen de zon en de aarde terechtkomt. Een deel van het zonlicht wordt dan namelijk tegengehouden.

In de video hierboven hoor je hoe dat precies werkt én hoe jij veilig dit natuurverschijnsel kan bekijken.