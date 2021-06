KNVB eist dat Snollebollekes-reclame stopt

De Snollebollekes-reclame moet van tv af, vindt de KNVB. Die reclame is van supermarktketen Jumbo. Jumbo is geen officiële sponsor van het EK voetbal. Door de reclame lijkt dat wel zo, zegt de KNVB.

Links Rechts

Dat komt vooral doordat in de reclame het nummer Links Rechts wordt gebruikt. Dat nummer was in 2017 het lijflied van de Oranjevrouwen tijdens het EK voetbal.

Ook vindt de bond dat de Oranjestoet in de reclame te veel lijkt op de Oranjeparades die de KNVB organiseert. De voetbalbond wil daarom dat de reclame wordt aangepast.

'Ook voor andere toernooien'

Jumbo heeft gezegd dat ze de reclame niet gaan aanpassen. Hij is ook bedoeld voor andere toernooien deze zomer, zeggen ze. Zoals het EK hockey, de Olympische Spelen, de Tour de France en de Formule 1.

Ook vindt Jumbo dat iedereen recht heeft om reclames te maken die gericht zijn op het EK. En dus niet alleen bedrijven die sponsor zijn.