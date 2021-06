Moeder Marilyn over Jurriën Timber: 'Hij zei: mam, dit is geen spelletje meer'

Morgen begint het dan echt: het Europees Kampioenschap voetbal. En wie daar ook zeker in actie gaan komen zijn de mannen van het Nederlands Elftal. Hoog tijd dus om alvast een paar van de spelers wat beter te leren kennen. En wie kan nou beter over hen vertellen dan hun eigen moeder?

Vandaag vertelt moeder Marilyn over haar zoon Jurriën Timber. Zijn moeder is ontzettend trots op de oranje-speler. Het is voor het eerst dat hij bij het nationale elftal speelt.