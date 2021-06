Kinderen krijgen les over drugs en criminelen

De politie maakt zich zorgen over kinderen die al op jonge leeftijd klusjes doen voor drugscriminelen. Kinderen denken soms dat het stoer is of ze willen graag geld verdienen. Maar ook die kleine klusjes doen, kan hele nare gevolgen hebben als je ouder bent.

Met speciale lessen willen de politie en andere organisaties in Utrecht kinderen meer leren over hoe criminelen kinderen gebruiken en welke gevolgen dat kan hebben. Ze hopen dat kinderen dan andere keuzes maken. Leerlingen van de Maaspleinschool zijn een van de eersten die de lessen krijgen.

Strafbaar

Volgens de politie lijken het kleine klusjes die criminelen aan kinderen vragen. Bijvoorbeeld om een pakketje op te halen, iets in hun rugzak te verstoppen of om even te bellen met hun telefoon.

Door het kinderen te laten doen, hopen de criminelen zelf niet gepakt te worden, vertelt de politie.