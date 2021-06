'Water in Nederland moet schoner worden'

We moeten in Nederland nog meer ons best doen om de kwaliteit van het natuurwater te verbeteren. Dat zeggen onderzoekers van milieuorganisaties. Zij hebben gekeken naar het water in rivieren en meren. Ze kwamen erachter dat daar nog teveel schadelijke stoffen in zitten.

Het gaat bijvoorbeeld om stoffen die boeren gebruiken op hun akkers en stoffen in afvalwater van bedrijven. Als daar teveel van in de natuur terechtkomt, wordt het water slechter. De onderzoekers willen dat de regering daar meer aan gaat doen.

Helpen met het onderzoek

Er wordt ook onderzocht hoe het met kleinere wateren gaat, zoals plassen, sloten en meertjes. Kinderen kunnen daarbij helpen. Sinds gisteren is het project Vang de Watermonsters begonnen. Daarmee kun je zelf het water bij jou in de buurt controleren.