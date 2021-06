Onderbroek van burgemeester is nu een museumstuk

De onderbroek van de burgemeester van Antwerpen is beroemd. Sinds kort ligt het kledingstuk in museum Nemo in Amsterdam.

Het museum heeft een tentoonstelling over 'dingen die je op het internet achterlaat'. De onderbroek van burgemeester Bart de Wever is daar een perfect voorbeeld van, zegt het museum.

Oeps!

Een paar maanden geleden had de burgemeester een interview via Zoom, maar vergat zijn broek aan te trekken. De beelden gingen de hele wereld over.