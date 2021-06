Prinses Amalia wil 1,6 miljoen euro niet ontvangen

Prinses Amalia zou volgend jaar 1,6 miljoen euro krijgen van de Nederlandse staat. Maar dat geld wil ze niet. Dat heeft de prinses premier Mark Rutte laten weten in een brief.

Amalia krijgt het geld omdat ze in december achttien wordt. Een deel van het bedrag is bedoeld als zakgeld, maar een ander deel is ook bedoeld om haar personeel, zoals beveiligers, van te betalen.

Te veel

Veel mensen vonden het bedrag te hoog. Toch zal ze het geld wel krijgen. Maar Amalia schrijft dat ze zich er ongemakkelijk bij voelt. Daarom zal ze het bedrag dus teruggeven aan de Nederlandse staat.

De prinses slaagde gisteren voor het eindexamen. Volgend jaar gaat ze nog niet studeren. Ze wil 'eerst de wereld verkennen'.