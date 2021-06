Podcast: Hoe kom je in Oranje?

In de nieuwste aflevering van de Jeugdjournaal-podcast beantwoorden Bart en Malou jullie vragen over topsport. Hoe schop je het tot het Nederlands efltal, of tot een podiumplek op de Olympische Spelen? Je kunt de aflevering hier beluisteren.

Luister hier naar de podcast

Patrick Frimpong was professioneel basketballer en helpt nu sporters die de top willen bereiken. Hij weet dus precies wat er nodig is om uiteindelijk mee te kunnen doen aan een EK of WK. Kan iedereen topsporter worden? En kan je op je twaalfde nog beginnen met je topsportcarrière of ben je dan al te laat? De vorige afleveringen zijn nog steeds te beluisteren. Elke week is er een ander onderwerp: wilde dieren in Nederland bijvoorbeeld, of kinderlokkers. Beluister ze hier.