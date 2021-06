Populaire politicus van het CDA verlaat die partij

Pieter Omtzigt, een bekend politicus van het CDA, wil niet langer bij die partij horen. Dat heeft het kamerlid vandaag bekendgemaakt op sociale media.

Bij de laatste verkiezingen stemden veel mensen op hem, omdat ze vinden dat hij een goed kamerlid is. Bij veel onderwerpen die in Tweede Kamer worden besproken, doet hij onderzoek en stelt hij kritische vragen.

Te kritisch

Maar anderen vinden hem juist veel te kritisch. Ook binnen het CDA is er kritiek op hem. Sommigen vinden dat hij een last is voor de partij en voor de regering.

Nu heeft hij dus besloten uit het CDA te stappen. Dat betekent niet dat hij ook de Tweede Kamer verlaat. Omtzigt heeft besloten in zijn eentje door te gaan als kamerlid.