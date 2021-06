Vervallen kasteel beplakt met gigantische hulk

Een vervallen kasteel in Almere heeft een nieuwe look. Straatkunstenaars beplakten het gebouw met enorme afbeeldingen. De meest opvallende: de superheld de Hulk.

Eerder maakten we een bericht en een video over een ander kunstwerk van de groep: een groot frikandelbroodje. Die kan je hier bekijken.

Het groepje straatkunstenaars noemt zichzelf Kamp Seedorf. Ze komen uit Almere en zijn vooral in deze stad en in Amsterdam actief. Wie ze precies zijn, willen ze niet bekendmaken.

De kunstenaars hebben de kasteeltoren aan drie kanten beplakt. Aan de kant die over het centrum van Almere uitkijkt, is de Hulk te zien. Volgens de kunstenaars staat die symbool voor de stoere stad die Almere is.