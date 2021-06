Kinderen in actie tegen hondenpoep: 'Het blokkeert de halve weg'

Het is je vast weleens overkomen: ben je lekker aan het buitenspelen, sta je ineens in een hondendrol. Kinderen van Kindcentrum Oersprong uit Ulft zijn er helemaal klaar mee. Het parkje naast hun school ligt vol met drollen. En dus komen ze in actie.

Het ergste vind ik poep op de stoep of op het fietspad. Je let even niet op en je staat erin. Michael

Veel kinderen uit de buurt hebben extra veel last van de drollen. Ze spelen vaak in het park en moeten er ook doorheen als ze naar school gaan. Ze zijn vooral boos op de baasjes van de honden. Die ruimen lang niet altijd de poep van hun hond op. En dat is wel de afspraak.

Hondenpoep-regels In Nederland is het verplicht om een schepje of zakje bij je te hebben als je je hond uitlaat, want in steden en dorpen moet de hondenpoep worden opgeruimd. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Hondenpoep is na verkeersoverlast dan ook de grootste ergernis onder Nederlanders.