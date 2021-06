Aardbeien zijn populair, vooral de aardbeien die in Nederland groeien. Vorig jaar werd er 78 miljoen kilo aardbeien geplukt in ons land. Dat is een stuk meer dan een paar jaar geleden.

Het hele jaar aardbeien

Eerder waren aardbeien uit Nederland alleen in de zomer te koop. Maar tegenwoordig kun je ze het hele jaar door kopen. Dat komt doordat ze vaker in kassen en plastic tunnels worden verbouwd. Daardoor kunnen de aardbeien het hele jaar door groeien.