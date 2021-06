Oproep: Wat wil jij weten van judoka Noël van 't End?

Binnenkort zijn de Olympische Spelen in Japan en daarom gaan we langs bij sporters die voor Nederland meedoen. We beginnen met judoka Noël van 't End.

Noël van 't End werd twee jaar geleden wereldkampioen judo. Hij is druk met de voorbereidingen voor de Spelen, maar heeft ook even tijd voor ons. We gaan bij hem langs met jullie vragen!