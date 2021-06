Grote brand bij bedrijf in Zwolle

Bij een bedrijf in Zwolle woedt een grote brand. Daarbij komt veel rook vrij, wat van veraf al goed te zien is. Mensen in de buurt wordt gevraagd om hun ramen en deuren daarom dicht te houden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Recycling

Het bedrijf sorteert afval om dat te kunnen recyclen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer denkt dat ze nog wel een tijdje bezig zijn met blussen.